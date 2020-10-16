Политика

11:05 16.10.2020

Зеленский надеется, что опрос поможет быстро принять решение по легализации медицинского каннабиса в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский инициировал общенациональный опрос граждан о легализации применения каннабиса в медицинских целях, чтобы завершить продолжающуюся в обществе дискуссию, указывается в разъяснении Офиса президента, обнародованном в пятницу.

В Офисе подчеркнули, что за минувшее десятилетие во многих странах была пересмотрена государственная политика касательно каннабиса, в частности его медицинской формы. В результате медицинские препараты на основе каннабиса доступны в Канаде, Австралии, США, Польше, Новой Зеландии или Литве.

"Общественная дискуссия по каннабису происходит и в Украине. И это справедливо. Мир меняется, и нам нужно своевременно делать выводы и вносить изменения в наш социальный договор. Констатируем однако, что политических споров, телеэфиров и публикаций по этой теме с каждым годом становится все больше. Были и попытки зарегистрировать соответствующие законопроекты в Верховной Раде, которые могли бы распространить и в нашей стране практику использования медицинских препаратов на основе каннабиса", - подчеркивается в разъяснении.

В Офисе подчеркивают, что медицинские препараты на основе каннабиса могут использоваться в качестве эффективного и легкого обезболивающего для людей с тяжелыми заболеваниями, в том числе онкологическими, продемонстрировали свою эффективность для пациентов с депрессиями и посттравматическим расстройством, а также при ряде других заболеваний.

"По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах. Если, разумеется, мы хотим заботиться о надлежащем качестве их жизни", - сообщили в Офисе президента.

Противники легализации в свою очередь настаивают, что под видом медицинских препаратов могут распространяться наркотические вещества, однако в Офисе настаивают, что эффективным является то государство, которое нивелирует риски и использует с пользой для народа все возможности, которые существуют.

"Считаем несправедливым оставлять решение этого вопроса только политикам. Без ясно выраженной мысли народа соответствующая дискуссия может продолжаться еще много лет, не выходя на уровень принятия решений. Именно поэтому президент Владимир Зеленский предложил следующий четвертый вопрос для общенационального опроса 25 октября 2020 года: "Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли в тяжелых больных?". Подчеркиваем: речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта", - подчеркнули в Офисе президента.

Отмечается, что инициированный президентом опрос не тождественен референдуму. Голосование не будет иметь прямых юридических последствий.

Теги: #канабис #опрос #офис_президента
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