Голосов "Слуги народа" не хватит для сокращения численности Рады до 300, этот пункт включен в общенациональный опрос для убеждения политиков – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал общенациональный опрос украинцев, поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады до 300, поскольку это невозможно реализовать силами одной фракции партии "Слуга народа", которая поддерживает курс главы государства, сообщает Офис президента в пятницу.

"Для реализации этой инициативы необходимо финальное голосование парламента с результатом не менее 300 голосов "за". Это невозможно реализовать силами исключительно фракции партии "Слуга народа", которая поддерживает курс Владимира Зеленского. Именно поэтому президент предложил народу сказать свое слово и окончательно убедить политиков, что не стоит цепляться за большее количество мандатов в Верховной Раде. Количество точно не равно качеству", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

В Офисе президента напомнили, что Зеленский во исполнение своей предвыборной программы еще в августе 2019 года инициировал законопроект о внесении соответствующих изменений в Конституцию, и этот законопроект уже был предварительно одобрен Верховной Радой и проанализирован Конституционным судом, который пришел к выводу о том, что инициатива отвечает требованиям Основного закона.

"Если люди скажут "да", ни один политик - сколько бы у него не было финансового, медийного или партийного влияния - не сможет возразить воле народа", - считают в Офисе президента.

Необходимость принятия коллегиального решения об уменьшении количества депутатов в Офисе главы государства поясняют проведением реформы децентрализации, в рамках которой на места были переданы большие полномочия и финансовые возможности для их реализации. "После изменения баланса между центральной и местной властью возникла потребность и в большей концентрации профессионализма на уровне национального парламента. Привычное для нас количество народных депутатов Украины слишком велико и порождает соблазн для многочисленных игроков с объемным лоббистским ресурсом дарить места в списках своих партий как вознаграждение за многолетнее попутничество. Считаем, что депутатский мандат не может быть вознаграждением… А 300 народных избранников - абсолютно оправданное количество депутатов с учетом нового административно-территориального устройства страны ", - говорится в сообщении.

В Офисе президента считают, что уменьшение количества народных избранников может положительно сказаться на качестве представительства интересов избирателей, поскольку возрастет конкуренция за депутатский мандат и парламент станет более профессиональным.

При этом в сообщении подчеркивается, что инициированный президентом общенациональный опрос не является референдумом, а следовательно, не будет иметь прямых юридических последствий.