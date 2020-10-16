Политика

09:44 16.10.2020

Зеленский инициировал на 25 октября опрос украинцев по сокращению численности Рады, легализации медицинского каннабиса и гарантиям Будапештского меморандума

2 мин читать
Зеленский инициировал на 25 октября опрос украинцев по сокращению численности Рады, легализации медицинского каннабиса и гарантиям Будапештского меморандума

Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам высказаться в день местных выборов 25 октября о том, поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

"Вот три финальных вопроса из опроса. Нужно сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для снижения боли у тяжелобольных? Нужно Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?", - написал Зеленский на своей странице в Facebook в пятницу.

При этом он обратился к подписчикам, которые поддерживают опрос по этим пунктам: "Тогда приходи 25 октября на участок и дай нам знать твое мнение!" "А в комментариях (...) можешь предлагать вопросы для следующих опросов. Ведь их решения зависит именно от тебя!" - добавил глава государства.

Как сообщалось, 13 октября Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".

14 октября Зеленский предложил украинцам в качестве первого вопроса на всенародный опрос высказаться о том, нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.

15 октября он обнародовал второй вопрос к гражданам Украины: высказаться о том, поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны.

Теги: #зеленский #опрос #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:31 16.10.2020
Нацполиция прекратила факты вмешательства в Единый реестр избирателей, рекордный прирост зафиксирован в Затоке

Нацполиция прекратила факты вмешательства в Единый реестр избирателей, рекордный прирост зафиксирован в Затоке

10:19 16.10.2020
Голосов "Слуги народа" не хватит для сокращения численности Рады до 300, этот пункт включен в общенациональный опрос для убеждения политиков – Офис президента

Голосов "Слуги народа" не хватит для сокращения численности Рады до 300, этот пункт включен в общенациональный опрос для убеждения политиков – Офис президента

10:03 16.10.2020
Инициированный Зеленским опрос проведет общественная организация, а оплатят меценаты – нардеп Кравчук

Инициированный Зеленским опрос проведет общественная организация, а оплатят меценаты – нардеп Кравчук

09:58 16.10.2020
Зеленский инициировал на 25 октября опрос украинцев по сокращению численности Рады, легализации медицинского каннабиса и гарантиям Будапештского меморандума

Зеленский инициировал на 25 октября опрос украинцев по сокращению численности Рады, легализации медицинского каннабиса и гарантиям Будапештского меморандума

09:57 16.10.2020
Инициированный Зеленским опрос проведет общественная организация, а оплатят меценаты – нардеп Кравчук

Инициированный Зеленским опрос проведет общественная организация, а оплатят меценаты – нардеп Кравчук

23:25 15.10.2020
Зеленский наградил легенд киевского "Динамо" Блохина, Буряка, Веремеева и Мунтяна орденами Ярослава Мудрого

Зеленский наградил легенд киевского "Динамо" Блохина, Буряка, Веремеева и Мунтяна орденами Ярослава Мудрого

23:13 15.10.2020
В Одесской области за подкуп избирателей задержан председатель избирательной комиссии и местный житель

В Одесской области за подкуп избирателей задержан председатель избирательной комиссии и местный житель

22:51 15.10.2020
Зеленский на встрече с легендами "Динамо" назвал победу в Суперкубке УЕФА-1975 самым большим успехом в истории Украины

Зеленский на встрече с легендами "Динамо" назвал победу в Суперкубке УЕФА-1975 самым большим успехом в истории Украины

19:02 15.10.2020
ЦИК аккредитовала 6 государств и 9 международных организаций для наблюдения на местных выборах в Украине

ЦИК аккредитовала 6 государств и 9 международных организаций для наблюдения на местных выборах в Украине

18:45 15.10.2020
Садовый возглавил рейтинг кандидатов в мэры Львова – опрос

Садовый возглавил рейтинг кандидатов в мэры Львова – опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инициированный Зеленским опрос проведет общественная организация, а оплатят меценаты – нардеп Кравчук

ОП рассматривает варианты создания СЭЗ на подконтрольных и временно неподконтрольных частях Донбасса - советник

Зеленский в пятницу посетит с рабочим визитом Турцию

Создание СЭЗ на Донбассе позволит Украине обеспечить возможность "укоренения действительно эффективной модели реинтеграции" – Офис президента

Зеленский 20 октября обратится к Раде с ежегодным посланием

ПОСЛЕДНЕЕ

ОП рассматривает варианты создания СЭЗ на подконтрольных и временно неподконтрольных частях Донбасса - советник

Помпео обвиняет "Институты Конфуция" КНР в попытках повлиять на внутреннюю обстановку в США

Выход РФ из консультаций по МН-17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло в небе над Донбассом - Кулеба

"Евросолидарность" лидер рейтинга на выборах во Львовский городской и областной советы. Садовый возглавил рейтинг кандидатов в мэры

Трамп обвинил Facebook и Twitter в поддержке демократов

Украинские производители готовы запустить выпуск вакцин по календарю прививок – Степанов

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против ряда российских должностных лиц по "делу Навального"

ЕС: призыв жителей незаконно аннексированного Крыма в армию РФ – продолжение политики подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины

Зеленский в пятницу посетит с рабочим визитом Турцию

Российский бизнесмен Пригожин попал под санкции ЕС из-за поставок оружия в Ливию и деятельности ЧВК "Вагнера"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА