Политика

18:48 15.10.2020

Помпео обвиняет "Институты Конфуция" КНР в попытках повлиять на внутреннюю обстановку в США

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Помпео обвиняет "Институты Конфуция" КНР в попытках повлиять на внутреннюю обстановку в США

Китайские культурно-образовательные центры "Институты Конфуция" служат цели властей КНР повлиять на американскую систему образования, заявил радиостанции WFLF госсекретарь США Майк Помпео.

"Эта (сеть учреждений - ИФ) - попытка Коммунистической партии Китая распространить глобальное влияние в наших классах... и позволить правительству КНР установить физическое присутствие прямо в учебных комнатах наших детей. Это неприемлемо", - сказал Помпео.

"Это пропагандистские организации Коммунистической партии Китая, и они не должны присутствовать в американских учебных учреждениях", - отметил он.

Также он повторил призыв к американским учебным заведениям до конца этого года закрыть все их отделения "Институтов Конфуция".

В августе госдепартамент потребовал от всех Институтов Конфуция в США зарегистрироваться в качестве иностранных миссий.

Институты Конфуция - сеть международных культурно-образовательных центров, создаваемых Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом Министерства образования КНР совместно с зарубежными синологическими центрами.

Теги: #кнр #сша #помпео
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