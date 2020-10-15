Выход РФ из консультаций по МН-17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло в небе над Донбассом - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком заявил, что выход РФ из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по международно-правовой ответственности за крушение самолета рейса MH-17 свидетельствует о нежелании Кремля установить ответственных за трагедию.

"Выход РФ из консультаций по МН17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло 17 июля 2014 года в небе над Донбассом", - цитирует слова Кулебы пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в четверг.

Как отмечается, ключевой темой разговора стало взаимодействие в привлечении виновных за сбивание МН-17 в рамках судебных процессов в Нидерландах и международных судебных инстанциях.

Министр отметил, что Украина, зато всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию голландским властям по указанному делу.

Кулеба и Блок также договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, глава МИД Нидерландов положительно оценил присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека.