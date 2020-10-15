Политика

18:24 15.10.2020

"Евросолидарность" лидер рейтинга на выборах во Львовский городской и областной советы. Садовый возглавил рейтинг кандидатов в мэры

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"Евросолидарность" лидер рейтинга на выборах во Львовский городской и областной советы. Садовый возглавил рейтинг кандидатов в мэры

Среди партий, баллотирующихся на выборы во Львовские областной совет и Львовский городской совет, лидирует "Европейская солидарность", "Объединение "Самопомич" на втором месте. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс" в октябре.

Согласно обнародованному в четверг отчету исследователей, среди респондентов, определившихся с выбором, отдать свой голос за "Евросолидарность" на выборах в областной совет готовы 37,2% опрошенных. За "Самопомич" планируют проголосовать 20,9%. На третьем месте "Голос" с поддержкой 7,2% респондентов.

5%-й барьер преодолели также партии "Варта" (5,9%) и "Объединение "Свобода" (5,2%). "Батькивщину" поддержать готовы 4,6% респондентов, "Слугу народа" - 4,4%, "Силу и честь" - 2,6%.

На имитации выборов во Львовский городской совет "Евросолидарность" возглавила рейтинг с поддержкой 31,7% избирателей, на втором месте "Самопомич" с 25,9% голосов, на третьем "Свобода" с рейтингом 7,2%. "Голос" в горсовете готовы поддержать 6,8% респондентов, "Варту" - 5,5%, "Батькивщину" 4,1%, "Слугу народа" - 3,8% респондентов.

Что касается гороского головы Львова, то среди определившихся с выбором и готовых прийти на голосование действующего мэра Андрея Садового поддерживают 39% респондентов. На втором месте представитель "Евросолидарности" Олег Синютка с результатом 30,8%, на третьем - кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский с рейтингом 11,9%. Игорь Зинкевич от "Варты" набрал 5,5%, Ярослав Рузишин от "Голоса" - 3,1%, Тарас Кльофа от "Слуги народа" - 2% поддержки среди респондентов.

Опрос проводился с 6 по 11 октября 2020 года во всех административно-территориальных районах города и в населенных пунктах, которые входят в Львовский городской совет. Результаты репрезентуют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также деление на районы. Всего было опрошено 2 000 респондентов. Статистическая погрешность +/-2,3%. Средняя продолжительность одного интервью составила 8 минут.

Теги: #опрос #евросолидарность
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