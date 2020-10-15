Трамп обвинил Facebook и Twitter в поддержке демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что социальные сети Facebook и Twitter оказывают мощную поддержку Демократической партии и при этом притесняют республиканцев.

"Twitter и Facebook проводят массированную кампанию, это третья сила Национального демократического комитета - радикального левого движения", - отметил президент США.

Трамп добавил, что, в частности, заблокирован твиттер-аккаунт его предвыборного штаба. "Я слышал об этом, но что есть, то есть", - сказал он.

По словам президента США, левые радикалы - "это самая большая проблема для страны". "Проблема не в правых, проблема - в левых", - подчеркнул он.