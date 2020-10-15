Политика

14:53 15.10.2020

Украинские производители готовы запустить выпуск вакцин по календарю прививок – Степанов

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Украинские производители готовы запустить выпуск вакцин по календарю прививок – Степанов

Украинские производители готовы запустить производство собственных вакцин против дифтерии, столбняка, кори и других болезней, существуют соответствующие мощности и специалисты, сообщается на сайте Минздрава со ссылкой на главу ведомства Максима Степанова.

"Мы должны создать свое производство вакцин. Наша страна должна иметь полностью свое обеспечение вакцинами. Это путь не быстрый. Это невозможно сделать за полгода, но наши производители готовы к этому приступить. По крайней мере, три производителя, с которыми мы разговаривали, имеют соответствующие мощности. Я говорю о тех вакцинах, которые мы используем постоянно: против дифтерии, столбняка, кори. Это вопрос нашей биобезопасности. Как показывает COVID-19, нам необходимо иметь собственное производство, даже если на первом этапе это будет дороже", - сказал он.

Теги: #коронавирус #вакцина #украина #степанов
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