Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против ряда российских должностных лиц по "делу Навального"

Власти Великобритании вслед за ЕС вводят санкции против шести физических лиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального, сообщили в британском МИД.

"Великобритания применит санкции, объявленные ЕС против шести физических лиц и одной организации, связанных с отравлением и покушением на убийство Навального", - говорится в сообщении ведомства.

Под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко.

Данные ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Великобританию и замораживание банковских активов.

Также санкции вводятся против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

"Вместе с нашими международными партнерами мы вводим санкции против тех, кто ответственен за отравление Алексея Навального. Любое применения химоружия со стороны российского государства нарушает международное законодательство. Мы решительно настроены привлечь к ответственности виновных", - сказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Ранее в четверг Евросоюз ввел санкции против этих же шести физических лиц и одной организации. Санкции по "делу Навального" введены в рамках режима ограничительных мер за распространение и применение химического оружия, согласно которому вводились санкции против, как считают в ЕС, лиц, причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.