Политика

13:30 15.10.2020

Российский бизнесмен Пригожин попал под санкции ЕС из-за поставок оружия в Ливию и деятельности ЧВК "Вагнера"

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Российский бизнесмен Пригожин попал под санкции ЕС из-за поставок оружия в Ливию и деятельности ЧВК "Вагнера"

Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, так как счел его причастным, в частности, к поставкам вооружений в Ливию, следует из документа, опубликованного в четверг в официальном журнале ЕС.

"Пригожин участвует и помогает деятельности ЧВК "Вагнер" в Ливии, что угрожает миру, стабильности и безопасности в стране. В частности, "Вагнер" причастна к многочисленным и повторяющимся нарушениям оружейного эмбарго в Ливии, установленным резолюцией Совета безопасности ООН", - говорится в документе.

Теги: #ес #санкции #пригожин #вагнер
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