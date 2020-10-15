Российский бизнесмен Пригожин попал под санкции ЕС из-за поставок оружия в Ливию и деятельности ЧВК "Вагнера"

Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, так как счел его причастным, в частности, к поставкам вооружений в Ливию, следует из документа, опубликованного в четверг в официальном журнале ЕС.

"Пригожин участвует и помогает деятельности ЧВК "Вагнер" в Ливии, что угрожает миру, стабильности и безопасности в стране. В частности, "Вагнер" причастна к многочисленным и повторяющимся нарушениям оружейного эмбарго в Ливии, установленным резолюцией Совета безопасности ООН", - говорится в документе.