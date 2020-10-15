Политика

12:47 15.10.2020

ТКГ обсуждала возможность разработки плана действий по выполнению Минских соглашений с целью урегулирования конфликта на Донбассе - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Грау

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ТКГ обсуждала возможность разработки плана действий по выполнению Минских соглашений с целью урегулирования конфликта на Донбассе - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Грау

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций сообщила, что ТКГ подробно обсуждала возможность разработки плана действий по выполнению Минских соглашений с целью урегулирования конфликта на Донбассе.

"Наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ свидетельствуют, что приверженность режиму прекращения огня в целом, как и прежде, соблюдается. Благодаря этому стало легче согласовывать гарантии безопасности на местах для проведения ремонтных работ и технического обслуживания важнейших объектов гражданской инфраструктуры по обе стороны от линии соприкосновения. Это очень важно для гражданского населения накануне зимы", - говорится в заявлении Грау.

В то же время она подчеркнула, что в течение последних двух с половиной месяцев, согласно данным СММ, не было ни одной гражданской жертвы вследствие обстрелов, однако мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают ранить и убивать.

"Я призываю стороны конфликта уделить больше внимания вопросам разминирования и утвердить обновленный план разминирования", - сказано в заявлении.

Отмечается, что дискуссии в Политической рабочей группе снова не продвинулись из-за разных оценок участников относительно постановления Верховной Рады №795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году".

"ТКГ подробно обсуждала возможность разработки плана действий по выполнению Минских соглашений с целью урегулирования конфликта", - сообщила Грау.

Кроме того, в заявлении отметили, что рабочая группа по гуманитарным вопросам рассматривала вопросы взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, в частности, определения юридического статуса ряда ранее освобожденных лиц.

"Я призываю участников консультаций, решая эти вопросы, не упустить из виду поручения Парижского саммита "Нормандского формата" реализовать взаимное освобождение и обмен по принципу "всех на всех", - призвала спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ.

Как сообщалось, 14 октября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины и Российской Федерации и при модераторстве ОБСЕ.

Теги: #ткг #оос #обсе #грау #ордло
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