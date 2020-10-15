ЕС ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ России в связи с "делом Навального" - Bloomberg

Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

В частности, под санкции ЕС подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко. Также санкции вводятся против одного из российских НИИ.