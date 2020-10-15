Политика

11:37 15.10.2020

Зеленский 20 октября обратится к Раде с ежегодным посланием

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Зеленский 20 октября обратится к Раде с ежегодным посланием

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября обратится к Верховной Раде с традиционным ежегодным посланием, в котором обозначит стратегические направления развития страны.

"20 октября президент Владимир Зеленский обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития страны. Это должно было произойти в апреле, однако в связи с ухудшившейся пандемической ситуацией было перенесено. Парламент будет работать в обычном режиме", - сказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Теги: #верховная_рада #зеленский
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