Зеленский 20 октября обратится к Раде с ежегодным посланием

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября обратится к Верховной Раде с традиционным ежегодным посланием, в котором обозначит стратегические направления развития страны.

"20 октября президент Владимир Зеленский обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития страны. Это должно было произойти в апреле, однако в связи с ухудшившейся пандемической ситуацией было перенесено. Парламент будет работать в обычном режиме", - сказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.