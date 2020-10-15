На агитаторов "Евросолидарности" в Харькове напали с ножом, в партии обвиняют конкурентов

В четверг утром в Харькове возле станции метро "Студенческая" было совершено нападение на агитатора территориальной организации партии "Европейская солидарность".

"Агитатор партии "Слуга народа" разбросал агитационный материал и пытался нанести травм ножом нашему представителю. Преступник с места происшествия скрылся", - сообщается на официальной странице терорганизации "ЕС" в Facebook.

"Европейская Солидарность" расценивает данный факт как грубое нарушение избирательного процесса, это указывает на некомпетентность и неспособность противостоять единой проукраинской и о европейской силе в регионе", - отмечается в сообщении.

В партии отмечают, что кандидаты "ЕС" Артем Ревчук и Максим Зеленский обратились в связи с инцидентом в органы Национальной полиции.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области пообещали прокомментировать случившееся позднее.