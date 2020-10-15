Шкарлет о всеукраинском опросе: Давайте дождемся обнародования всех вопросов и не будем строить вокруг них "тайные заговоры"

И. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет считает, что опрос в день выборов, 25 октября, позволит каждому гражданину высказаться о том, что является важным для украинцев.

"Очень хорошо, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о общенациональном опросе вызвала такой резонанс в обществе. Однако уже сейчас некоторые пытаются разрушить даже саму идею такого опроса. Кто-то хочет подчеркнуть свои политические амбиции, кто-то - просто напомнить о себе, бросая в сеть "инсайды из тайных источников", а у кого-то такая инициатива вызвала что-то вроде истерики", - написал Шкарлет в своем Телеграм-канале в четверг.

И. о. министра призвал дождаться обнародования всех вопросов, не строить вокруг них "тайные заговоры", а просто 25 октября дать тот ответ, который он считает правильным.

"Глава государства хочет узнать мнение украинцев о ключевых аспектах жизни - и это его право. Опрос позволит каждому гражданину высказаться о том, что является важным для всех нас. И самое главное - мы будем знать позицию общества не через призму ангажированных "экспертов" или политиков, а непосредственно от граждан", - подчеркнул Шкарлет.

Ранее в СМИ появилась информация, что одной из пяти тем обсуждения может стать вопрос о возвращении к десятилетнему обучению в школах.