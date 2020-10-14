Политика

19:47 14.10.2020

Трамп считает, что только его администрация привлечет Китай к ответу за пандемию коронавируса

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Трамп считает, что только его администрация привлечет Китай к ответу за пандемию коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что администрация Белого дома - единственная, кто привлечет Китай к ответственности за распространение коронавируса COVID-19, сообщает пресс-пул Белого дома.

"Китай сделал так, что этот вирус пошел в мир - и только администрация Трампа заставит их ответить (за случившееся - ИФ)", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

При этом он подчеркнул, что США смогут за короткий срок победить китайский вирус и "положить конец пандемии коронавируса.

"Мы положим конец пандемии с помощью безопасной и эффективной вакцины, создадим 10 млн рабочих мест в первые 10 месяцев 2021 года и быстро возвратим полную занятость", - сказал американский президент.

Кроме того, Трамп отметил, что США выведут экономику "на беспрецедентные новые высоты".

Трамп неоднократно напоминал, что COVID-19 начал распространяться именно из Китая. Это заболевание он часто называет "китайским вирусом". По мнению президента США, Пекин вполне мог воспрепятствовать распространению вируса по миру, однако не сделал этого.

Также Трамп заявлял, что готов рассмотреть вариант введения санкций в отношении Китая в случае, Пекин не будет сотрудничать в расследовании причин распространения коронавируса.

Власти Китая считают такие претензии лишенными оснований.

Теги: #сша #вирус #китай #ответственность
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