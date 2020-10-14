Минск возмущен указом Зеленского о привлечении белорусских ИТ-специалистов, не исключает ответных мер

В Министерство иностранных дел Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, украинскому дипломату вручена нота МИД, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства в среду.

"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь", который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства", - заявили в пресс-службе.

В МИД подчеркнули, что указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Беларуси.

В пресс-службе заявили, что принятие вышеупомянутого указа "подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной, а также межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан Беларуси и Украины, работающих за пределами своих государств".

"В этой связи украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью. Искренне не желая нанести ущерб дружеским связям с украинским народом, белорусская сторона не намерена переходить "красные черты" в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами", - резюмировали в МИД.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь". Документ "будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов", говорилось в сообщении на сайте главы государства.