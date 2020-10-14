Политика

14:36 14.10.2020

Тимошенко выступает за внедрение обязательного медицинского страхования в Украине

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Тимошенко выступает за внедрение обязательного медицинского страхования в Украине

Эффективную систему здравоохранения в Украине можно построить только путем внедрения обязательного медицинского страхования, отмечает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Учитывая сегодняшнее состояние экономики и бюджета, только обязательное медицинское страхование способно предоставить надлежащий уровень финансирования медицины. Нельзя бездействовать, надо настойчиво предлагать изменения реформы здравоохранения", - подчеркнула Тимошенко во время встречи с работниками и руководством реабилитационного центра Полтавской центральной районной больницы.

В то же время она напомнила об обещанных президентом и правительством 300% доплаты медикам, которые лечат людей от коронавирусной инфекции Covid-19. Эти деньги, убеждена политик, медицинские работники, врачи, работники бригад скорой должны получить гарантировано.

"Есть проблема, потому что сегодня почасово считают, сколько медик находился с больным Covid, и от этого начисляют проценты. Если медицинский персонал, врачи контактируют с больными, то гарантированно должно быть 300% доплаты к месячному окладу. Важно, чтобы доплаты получали и медики, работающие в больницах, где есть инфекционные отделения с больными Ковид... Не нужно разделять на ковидные и нековидные бригады скорой помощи, а всех нормально обеспечивать надбавками в 300%", - отметила лидер партии.

Тимошенко считает, что в бюджете на следующий год приоритетными должны быть признаны прежде всего здравоохранение и образование. И "Батькивщина", заверила лидер партии, будет отстаивать эту позицию в Верховной Раде.

Ранее Тимошенко и депутаты "Батькивщины" зарегистрировали в парламенте законопроект №3464 об общеобязательном медицинском страховании.

Теги: #медицина #тимошенко #страхование
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