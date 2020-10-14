Политика

11:09 14.10.2020

ЦИК аккредитовала более 200 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине, в том числе от 4 иностранных государств

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ЦИК аккредитовала более 200 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине, в том числе от 4 иностранных государств

Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник аккредитовала 17 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине, в частности от Чехии.

Как сообщается на сайте ЦИК, Комиссия аккредитовала двух официальных наблюдателей от Чехии, 5 - от Международной неправительственной организации "Координационный ресурсный центр", 3 - от Международного фонда за лучшее управление, 5 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), 2 - от общественного союза "Международное сообщество по правам человека".

Всего по состоянию на 13 октября на местных выборах в Украине аккредитовано 222 официальных наблюдателя: 16 - от четырех иностранных государств и 206 - от восьми международных организаций.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #наблюдатели #цик #выборы
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