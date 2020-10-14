Политика

11:07 14.10.2020

Порошенко поздравил защитников Украины

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Порошенко поздравил защитников Украины

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинских военнослужащих и всех украинцев с Днем защитника Украины.

"Поздравляю с праздником наших воинов! В первую очередь тех, кто несет службу на передовой, в зоне Операции объединенных сил. Слова благодарности пожарным, которые ликвидировали огонь в Луганской области… Поздравляю всех украинцев с Днем защитника Украины! С Днем УПА! С Днем казацкой славы и с Днем Покрова. Слава защитникам! Слава Украине!", - говорится в поздравлении Порошенко, опубликованном на сайте "Европейской солидарности" в среду.

Политик отдельно поздравил украинских врачей, которые, "несмотря на несостоятельность и недееспособность власти, защищают Украину от коронавируса". "Они рискуют своими жизнями, как и военные на фронте", - отметил он.

По словам Порошенко, День защитника Украины – "один из самых больших праздников" в стране. "Украина - страна героев. Которым мы с вами обязаны независимостью. Героев разных поколений и эпох, разного возраста и пола. Княжеская дружина и казаки-запорожцы. Армия УНР и УПА. Украинцы, которые защищали Родину от Ленина и Троцкого, Гитлера и Сталина. И которые защищают ее сейчас от Путина. Крепок духом народ, остановивший российскую агрессию. Армия стала подготовленной, уверенной и сильной. Защитники государственности не дадут перейти красные линии. Потому что эти красные линии того же цвета, что кровь тысяч защитников Украины, которые погибли, защищая Отечество", - отмечается в поздравлении.

Он назвал странным, что в проекте бюджета на следующий год расходы на армию уменьшаются впервые со времен экс-президента Виктора Януковича. "Сорвано выполнение государственного оборонного заказа на текущий год. Сворачиваются успешные реформы с вещевого обеспечения и питания. На паузе - жилая программа для военных… Денежное обеспечение практически заморожено, и о планах его увеличения ничего не известно", - отметил политик.

"Стали забывать, что главный человек в армии - это солдат, воин. И главное, кстати, не деньги, а отношение. Даже без современной военной оптики, невооруженным глазом видно, что армия для власти, к сожалению, больше не приоритет… Но с какой бы прохладой власть не относилась к военным и ветеранам, как бы она не выталкивала армию на периферию общественного мнения, народ чтит и уважает свою армию. Мы с вами гордимся ею. Именно Вооруженные Силы имеют высокий авторитет в обществе", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

"Мы ничего не хотим больше, чем мира. Но большинство из нас понимает, что дипломатия может быть успешной только тогда, когда она опирается на сильную армию", - подчеркнул Порошенко в своем поздравлении.

Теги: #день_защитиника #порошенко #евросолидарность
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