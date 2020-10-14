В МИД Украины обеспокоены переизбранием РФ в СПЧ ООН и отмечают удаление Совета от собственных идеалов

Украина, как ответственный партнер в международных отношениях, выражает обеспокоенность переизбранием в состав Совета РФ, как государства, проводящего репрессии местного населения на оккупированных территориях, говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины относительно переизбрания Украины в СПЧ ООН, обнародованном в среду

"Не может не вызывать беспокойства продолжение попадания в состав Совета, в том числе в результате последних выборов, государств, осуществляющих сознательную политику подавления прав собственных граждан, а некоторые проводят неоимперскую агрессивную политику против соседних государств и репрессии местного населения на оккупированных территориях", - говорится в комментарии.

В МИД заявили о намерениях выполнять обязательства перед собственным народом, в частности, теми, кто страдает от российской оккупации в Крыму и на Донбассе. "На постоянной основе будем ставить перед Советом проблематику российской агрессии, привлекать внимание к преступлениям и грубым нарушениям прав человека, которые осуществляет РФ как государство-оккупант, работать над более активным привлечением СПЧ… для прекращения нарушений прав человека и облегчения участи незаконно заключенных Россией украинских граждан. И в дальнейшем будем прилагать усилия для наполнения Крымской платформы правозащитным компонентом", - говорится в документе.

В комментарии подчеркивается, что Украина остается преданной обеспечению прав человека и готова и в дальнейшем будет работать вместе с партнерами, чтобы СПЧ смог обеспечивать и защищать права человека на глобальном уровне, несмотря на то, что "сегодня Совет по своему составу все дальше отдаляется от достижения идеалов, заложенных лидерами государств в 2005 году".

Украина, как государство-основательница ООН, является преданной принципам и целям Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, подчеркивают в МИД, и напоминают, что Украина изначально поддержала основание СПЧ ООН в 2006 году и вошла в ее первый членский состав. Устойчивый международный мир и безопасность не могут быть достигнуты в отрыве от обеспечения прав и свобод человека, подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Генеральная ассамблея ООН переизбрала Украину в СПЧ ООН 13 октября с мандатом на 2021-2023 годы, подтвердило авторитет нашего государства в главном правозащитном органе ООН.