Политика

20:52 13.10.2020

ЦИК не совершает никаких действий по организации опроса 25 октября – глава Комиссии

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ЦИК не совершает никаких действий по организации опроса 25 октября – глава Комиссии

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) не привлекается к проведению анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским всенародного опроса 25 октября, сообщил глава Комиссии Олег Диденко.

"ЦИК делает все возможное и невозможное для того, чтобы выборы 25 октября были организованы на должном уровне даже в таких непростых условиях, сложившихся в связи с пандемией. Выборы пройдут в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, любых действий по организации опроса общественного мнения ЦИК не осуществляет", - заявил Диденко, сообщает пресс-служба ЦИК в соцсети Facebook.

"Представляется, что инициатива президента будет организовываться не в соответствии с избирательным законодательством, а детали относительно этой инициативы, в частности формата реализации, думаю, все мы узнаем в ближайшее время", - добавил он.

Как сообщалось, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.

Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".

Теги: #зеленский #опрос #цик
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