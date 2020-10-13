Политика

16:34 13.10.2020

Украина и Алжир планируют провести бизнес-форум

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Украина и Алжир планируют провести бизнес-форум

Министры иностранных дел Украины и Алжира Дмитрий Кулеба и Сабри Букадум в ходе телефонного разговора договорились о проведении в следующем месяце второго раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины во вторник, в рамках консультаций состоится предметное обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних отношений - от поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины на международной арене до развития сотрудничества в сферах промышленности, образования и туризма.

"В рамках политических консультаций Украина и Алжир планируют подписать соглашение о создании Совместной межправительственной комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества как эффективного инструмента продвижения торговли и инвестиций, а также провести бизнес-форум с участием ведущих украинских и алжирских компаний", - сказал Кулеба.

Украинский министр подчеркнул, что в рамках обновленного видения развития отношений Украины с Африканским континентом МИД Украины поставило себе целью открыть возможности Алжира для украинского бизнеса. По его словам, недопустимой является ситуация, когда с важными странами региона, в частности с Алжиром, который по итогам 2019 года стал вторым крупнейшим торговым партнером Украины в Африке, не происходят активные двусторонние контакты на политическом уровне.

Кулеба пригласил Букадума посетить Украину с официальным визитом в удобное для него время.

По данным МИД, в 2019 году общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Алжиром достиг рекордного для двусторонних отношений уровня - $614,4 млн. По итогам 2020-го Алжир стал вторым после Египта крупнейшим торговым партнером Украины в Африке.

Теги: #кулеба #украина #алжир #мид
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