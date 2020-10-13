Политика

16:28 13.10.2020

Опрос, который не предусмотрен ни одним законом, не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей - Тимошенко

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Опрос, который не предусмотрен ни одним законом, не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей - Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляет, что проведение в день выборов опроса, который не предусмотрен ни одним законом, не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей, и назвала инициативу президента Украины Владимира Зеленского "откровенным бредом".

"В самый разгар пандемии, когда ситуация становится критической и в больницах уже не остается свободных мест, когда бедность людей достигла критической точки и рушится экономика, президент занимается откровенной бредом и объявляет некий "потешный" опрос людей на участках в день выборов! "Опрос", который не предусмотрен ни одним законом, не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей. Приходит в голову несколько вопросов: когда завершится эта бесконечная дешевая пиарщина и начнется реальное управление страной и до каких пор будет так унижаться статус президента Украины?!", - написала Тимошенко на странице в Фейсбуке.

Также Тимошенко добавила, что если президенту хочется "услышать каждого", то "Батькивщина" предлагает принять закон о референдуме, а потом на референдуме поставить вопросы, которые действительно волнуют людей.

"25-го октября в Украине действительно состоится референдум. Это будет референдум о недоверии президенту и его власти", -подытожила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".

Источник в Офисе президента сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что среди вопросов, на которые украинцам будет предложено ответить 25 октября на инициированном президентом всенародном опросе, не будет связанных со спекуляциями вокруг войны и мирного урегулирования на Донбассе, а также других провокационных тем.

В Офисе президента Украины добавили, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для него Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий.

Теги: #тимошенко #опрос
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