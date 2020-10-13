Политика

12:17 13.10.2020

Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу - КИУ

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Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу - КИУ

Комитет избирателей Украины обеспокоен инициативой президента Украины Владимира Зеленского о проведении всеукраинского опроса в день голосования на очередных местных выборах 25 октября, сообщает пресс-служба КИУ.

"Процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины. КИУ напоминает, что в начале сентября похожи инициативы уже рассматривались в Верховной Раде, однако не были приняты", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

В КИУ подчеркивают, что на сегодняшний день непонятно, какие именно юридические механизмы могут быть использованы для проведения таких опросов: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопрос, как будет происходить процедура голосования, опрос будет проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами, и какие юридические последствия будут иметь результаты опроса.

"В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий - это будет противоречить действующему законодательству. Избирательный кодекс Украины четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах, и определяет полномочия членов избирательных комиссий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в КИУ добавили, что учитывая тот факт, что до дня голосования остается 12 дней, любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс.

"Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор относительно того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан. В нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".

Как известно, 25 октября в Украине запланированы местные выборы.

Теги: #зеленский #опрос #киу #выборы
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