Политика

12:17 13.10.2020

"Голос" ведёт переговоры об объединении с 7 партиями - Притула

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"Голос" ведёт переговоры об объединении с 7 партиями - Притула

Партия "Голос" ведёт переговоры об объединении с представителями 7 украинских политических партий право-центристского толка, заявил кандидат в мэры Киева, заместитель председателя партии Сергей Притула в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Давайте я не буду спойлерить, но переговоры ведутся сейчас с семью партиями на параллельных курсах. С кем-то они более глубокие, с кем-то пока еще поверхностные, но эти встречи происходят регулярно", - сказал Притула в интервью агентству.

Ранее он упоминал, что в списках партии "Голос" в Киевсовет идут люди, которые ранее представляли правоцентристские политсилы ДемАльянс, "Сила людей", "Самопомич" и "Решительные граждане". По словам Притулы, после окончания объединительных процессов, предложение присоединиться к проекту получит и партия "Европейская солидарность".

"Да, конечно, когда мы закончим объединительные какие-то процессы, мы предложим Петру Алексеевичу и его политической силе вливаться в нас. Очень будет интересно, если он скажет "Нет" - будет глупая ситуация, ведь в таком случае он будет распылять голоса патриотов", - считает заместитель председателя партии.


Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #верховная_рада #голос #притула
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