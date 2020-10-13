Политика

11:44 13.10.2020

В "Голосе" назвали инициативу Зеленского о всенародном опросе в день выборов потенциальной угрозой национальным интересам

2 мин читать
В "Голосе" назвали инициативу Зеленского о всенародном опросе в день выборов потенциальной угрозой национальным интересам

Инициатива президента Владимира Зеленского провести опрос в день голосования на местных выборах является потенциальной угрозой национальным интересам, заявили в пресс-службе партии "Голос".

"Партия "Голос" предупреждает президента Владимира Зеленского о недопустимости использования незаконного "опроса" в день местных выборов 25 октября в российских интересах. До сих пор попытки инициировать подобные "опросы" осуществлялись в Верховной Раде президентской партией, и были заблокированы из-за очевидной цели реализовать кремлевский сценарий по Донбассу. Поэтому, партия "Голос" рассматривает инициативу президента Владимира Зеленского по "псевдореферендуму" как потенциальную угрозу национальным интересам Украины", - указано в сообщении, опубликованном пресс-службой партии во вторник.

Нардеп фракции Роман Лозинский заявиляет, что подобные опросы нарушают избирательное законодательство, а также противоречат международным стандартам демократических выборов.

"Любой "общий опрос" людей - это или выборы, или референдум. "Опрос" в день выборов - это огромный риск и угроза повлиять на мнение людей. Это способ легитимизировать опасные решения, которые есть в планах Офиса президента. В частности, об особом статусе Донбасса, или о "сойтись посередине" с агрессором. Важен не сам опрос, а как будет сформулирован вопрос", - цитируют Лозинского в партии.

По словам депутата, попытки узаконить проведение опросов во время выборов предпринимала "Слуга народа".

"Они уже хотели это сделать без отдельного закона о референдуме, когда хотели наделить ЦИК полномочием проводить опрос. Но мы не дали это сделать в сентябре. Теперь они ломают государство через колено, объявляя референдум вообще без каких-либо законных оснований. Это огромная угроза для безопасности Украины во время войны", - считает нардеп.

Теги: #зеленський #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:56 13.10.2020
"Голос" ведёт переговоры об объединении с 7 партиями - Притула

"Голос" ведёт переговоры об объединении с 7 партиями - Притула

11:50 13.10.2020
В "Голосе" назвали инициативу Зеленского о всенародном опросе в день выборов потенциальной угрозой национальным интересам

В "Голосе" назвали инициативу Зеленского о всенародном опросе в день выборов потенциальной угрозой национальным интересам

17:45 09.10.2020
"Голос" требует от правительства действий в борьбе с коронавирусом

"Голос" требует от правительства действий в борьбе с коронавирусом

18:04 08.10.2020
Нардепом от "Голоса" вместо Вакарчука станет заместитель командующего УДА Андрей Шираскин

Нардепом от "Голоса" вместо Вакарчука станет заместитель командующего УДА Андрей Шираскин

15:40 08.10.2020
"Голос" требует внеочередного заседания Рады для увольнения главы Минздрава

"Голос" требует внеочередного заседания Рады для увольнения главы Минздрава

13:26 08.10.2020
"Голос" зарегистрировал законопроект, позволяющий проводить расследования против нардепов без разрешения генпрокурора

"Голос" зарегистрировал законопроект, позволяющий проводить расследования против нардепов без разрешения генпрокурора

19:06 07.10.2020
Нардеп Рудик выступает за отставку министра здравоохранения Степанова

Нардеп Рудик выступает за отставку министра здравоохранения Степанова

15:10 29.09.2020
Нардеп от "Голоса" Бобровская обратилась к Зеленскому с запросом об отзыве Фокина из делегации в ТКГ

Нардеп от "Голоса" Бобровская обратилась к Зеленскому с запросом об отзыве Фокина из делегации в ТКГ

15:01 29.09.2020
Лидер "Голоса" Рудык заболела Covid-19

Лидер "Голоса" Рудык заболела Covid-19

12:11 29.09.2020
"Голос" начинает сбор подписей за проведение внеочередного заседания Рады для создания ВСК по "вагнеровцам"

"Голос" начинает сбор подписей за проведение внеочередного заседания Рады для создания ВСК по "вагнеровцам"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина присоединится к введенным санкциям ЕС против Беларуси – Кулеба

Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса

"Евросолидарность" будет передавать все факты нарушений в ходе местных выборов в Украине мониторинговой миссии ОБСЕ

Украина будет взаимодействовать с Польшей в целях дальнейшей евроинтеграции

Дуда: границы Украины должны быть возвращены к международно признанным, а санкции против РФ должны продолжаться, пока не закончится оккупация

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил Горобца из СБУ госуполномоченным АМКУ

Украина присоединится к введенным санкциям ЕС против Беларуси – Кулеба

Госкомиссия ТЭБ и ЧС рекомендует с 15 октября школам начать каникулы, а вузам перейти на дистанционную форму обучения – Кабмин

Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса

Литва отзывает еще шесть дипломатов из Беларуси

Зеленский подписал закон, унифицирующий подход к бюджетам местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта

"Евросолидарность" будет передавать все факты нарушений в ходе местных выборов в Украине мониторинговой миссии ОБСЕ

Чат-бот "О выборах" после Telegram появился и в Facebook

Главы МИД ЕС согласны ввести санкции против причастных к инциденту с Навальным, постпреды в среду согласуют санкционный список

Зеленский отметил решительную позицию Дуды и Польши в отношении "Северного потока-2" и монополии "Газпрома" на рынке Европы - Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА