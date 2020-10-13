Госкомиссия ТЭБ и ЧС рекомендует с 15 октября школам начать каникулы, а вузам перейти на дистанционную форму обучения – Кабмин

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) рекомендует с 15 октября школам начать каникулы, а вузам перейти на дистанционную форму обучения, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

"На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрен вопрос об особенностях работы учебных заведений в период адаптивного карантина. В частности, Комиссия приняла решение рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 года каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации", - поясняется в сообщении.

Заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшим и высшего образования рекомендуется перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 года на дистанционную форму обучения с рекомендованым выездом студентов из общежитий (кроме сирот, лиц, лишенных родительской опеки, соискателей образования с временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон, иностранных граждан и лиц без гражданства, соискателям образования, совмещающим учебу с работой).

Отмечается, что соответствующее дополнение в постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 №641" должны подготовить Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки на рассмотрение правительства.