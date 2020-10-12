Политика

19:25 12.10.2020

Зеленский подписал закон, унифицирующий подход к бюджетам местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта

1 мин читать
Зеленский подписал закон, унифицирующий подход к бюджетам местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который унифицирует определения термина "бюджеты местного самоуправления".

Как сообщает в понедельник вечером пресс-служба президента, также закон предусматривает разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных громад; установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных громад в объемах, закрепленных за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных громад; установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных громад в бюджетном обеспечении.

"Необходимость соответствующих изменений в Бюджетный кодекс обусловлена тем, что 16 апреля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных громад", а 17 июля парламент принял постановление "Об образовании и ликвидации районов". Новое административно-территориальное устройство базового и районного уровней нуждалось соответствующих изменений правовых основ функционирования бюджетной системы Украины", - говорится в сообщении.

Верховная Рада приняла этот закон 17 сентября 2020г.

Теги: #бюджетный_кодекс #закон #местное_самоуправление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:57 12.10.2020
Зеленский подписал закон о содействии развитию физической культуры и спорта

Зеленский подписал закон о содействии развитию физической культуры и спорта

19:11 12.10.2020
Зеленский подписал закон, который регулирует электронную розничную торговлю лекарственными средствами

Зеленский подписал закон, который регулирует электронную розничную торговлю лекарственными средствами

19:06 12.10.2020
Зеленский подписал закон об освобождении ВПЛ от уплаты туристического сбора за проживание во временных помещениях

Зеленский подписал закон об освобождении ВПЛ от уплаты туристического сбора за проживание во временных помещениях

10:25 08.10.2020
Грязную кампанию против принятия закона о столице заказали "Евросолидарность" и "УДАР" - Верещук

Грязную кампанию против принятия закона о столице заказали "Евросолидарность" и "УДАР" - Верещук

12:49 02.10.2020
Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

12:40 02.10.2020
Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

19:57 30.09.2020
Зеленский подписал закон о введении технического регламента на стройпродукцию на рынке

Зеленский подписал закон о введении технического регламента на стройпродукцию на рынке

14:15 30.09.2020
Рада приняла в целом законопроект об электронных коммуникациях с учетом универсальной услуги доступа к интернет и голосовой связи

Рада приняла в целом законопроект об электронных коммуникациях с учетом универсальной услуги доступа к интернет и голосовой связи

13:55 30.09.2020
Принятие законопроекта о внутреннем водном транспорте важно для реализации ассоциации Украины с ЕС - посол ЕС в Украине

Принятие законопроекта о внутреннем водном транспорте важно для реализации ассоциации Украины с ЕС - посол ЕС в Украине

11:12 30.09.2020
Рада одобрила возвращение "пакета малыша" в помощь родителям новорожденных

Рада одобрила возвращение "пакета малыша" в помощь родителям новорожденных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" будет передавать все факты нарушений в ходе местных выборов в Украине мониторинговой миссии ОБСЕ

Украина будет взаимодействовать с Польшей в целях дальнейшей евроинтеграции

Дуда: границы Украины должны быть возвращены к международно признанным, а санкции против РФ должны продолжаться, пока не закончится оккупация

Польша готова к сотрудничеству в рамках международной платформы по деоккупации Крыма

Качура решил судиться с коллегой по фракции "Слуга народа" Богуцкой

ПОСЛЕДНЕЕ

Литва отзывает еще шесть дипломатов из Беларуси

"Евросолидарность" будет передавать все факты нарушений в ходе местных выборов в Украине мониторинговой миссии ОБСЕ

Чат-бот "О выборах" после Telegram появился и в Facebook

Главы МИД ЕС согласны ввести санкции против причастных к инциденту с Навальным, постпреды в среду согласуют санкционный список

Зеленский отметил решительную позицию Дуды и Польши в отношении "Северного потока-2" и монополии "Газпрома" на рынке Европы - Зеленский

ЕС решил сократить двустороннее сотрудничество с властями Беларуси, наращивать помощь гражданскому обществу

Давление и санкции против РФ должны сохраняться до полной деоккупации территории Украины, включая Крым - Зеленский

Украина и Польша должны обсуждать исторические вопросы с уважением к обоим народам - Дуда

Зеленский и Дуда подтвердили необходимость развития возможностей и потенциала ЛитПолУкрБрига

Украина будет взаимодействовать с Польшей в целях дальнейшей евроинтеграции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА