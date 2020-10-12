"Евросолидарность" будет передавать все факты нарушений в ходе местных выборов в Украине мониторинговой миссии ОБСЕ

Лидер команды партии "Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет Марина Порошенко и возглавляющая спискок "Евросолидарности" в Киевский облсовет Виктория Сюмар провели встречу с председателем мониторинговой миссии ОБСЕ Ингибйорг Сольрун Гисладоттир и политическим аналитиком миссии Димашем Алжановым, в ходе которой выразили свой взгляд на ход избирательной кампании в Украине.

Как сообщает в понедельник пресс-служба партии, при обсуждении Порошенко отметила, что эти выборы будут важными индикатором всего происходящего в Украине за последние полтора года правления абсолютно некомпетентной центральной власти.

"У нас есть серьезные сомнения относительно институциональной способности действующей власти провести эти выборы. Большое беспокойство вызывает независимость избирательных комиссий и их возможность полноценно работать с учетом эпидемии коронавируса. Учитывая сложность избирательного процесса, мы ожидаем достаточно большое количество нарушений и соответственно обжалований решений избирательных комиссий. И здесь нас особенно беспокоит способность судов оперативно и беспристрастно рассматривать дела и выносить справедливые решения, чтобы защитить выбор граждан", - сказала она.

Сюмар отметила, что "Евросолидарность" в ходе предвыборной кампании сталкивается с большим количеством нарушений и давлением. В частности, она рассказала о блокировании "Приватбанком" счетов партии, нарушениях при распределении должностей в избирательные комиссии всех уровней, повреждения билбордов с рекламой политсилы в Черкасской области и препятствовании размещению наружной рекламы партии в Волынской и Полтавской областях.

Также участники встречи подчеркнули, что "Евросолидарность" является партией с четкими идеологическими установками - ориентацией на европейские стандарты и защиту государственного суверенитета.

"Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве и передаче всех фактов нарушений в ходе выборов в мониторинговую миссию ОБСЕ", - говорится в сообщении.