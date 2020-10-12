Политика

16:31 12.10.2020

Главы МИД ЕС согласны ввести санкции против причастных к инциденту с Навальным, постпреды в среду согласуют санкционный список

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Главы МИД ЕС согласны ввести санкции против лиц, причастных к произошедшему с российским оппозиционером Алексея Навального, сообщил в твиттере журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.

"Министры иностранных дел ЕС согласились подготовить новые санкции против России из-за отравления ведущего оппозиционера Алексея Навального", - сообщил он, ссылаясь на источники.

По его словам, постпреды ЕС в среду согласуют санкционный список.

Глава МИД Германии Хайко Маас, прибыв в Люксембург в понедельник утром, заявил журналистам, что ФРГ и Франция совместно выработали варианты ограничительных мер в связи с отравлением Навального и предложат их к рассмотрению на Совете ЕС.

Ранее в октябре газета Le Monde со ссылкой на источники сообщала, что Париж и Берлин определились по вопросу санкций в отношении России из-за случившегося с оппозиционером Навальным. По данным издания, предложение будет вынесено для принятия на уровне ЕС. По данным издания, под санкции могут подпасть девять сотрудников администрации президента РФ и силовых ведомств - предлагается запретить им въезд в Европу и заморозить их активы в ЕС.

6 октября ОЗХО сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.

Теги: #ес #санкции #навальный
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