Зеленский отметил решительную позицию Дуды и Польши в отношении "Северного потока-2" и монополии "Газпрома" на рынке Европы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Польши Анджея Дуду и его страну за последовательную позицию в отношении строительства газопровода "Северный поток-2".

"Благодарен вам за решительную позицию и президента, и всей Польши в отношении проекта "Северный поток-2" и монополии "Газпрома" на европейском рынке", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве после встречи с Дудой.