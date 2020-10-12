Политика

15:29 12.10.2020

Зеленский отметил решительную позицию Дуды и Польши в отношении "Северного потока-2" и монополии "Газпрома" на рынке Европы - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Польши Анджея Дуду и его страну за последовательную позицию в отношении строительства газопровода "Северный поток-2".

"Благодарен вам за решительную позицию и президента, и всей Польши в отношении проекта "Северный поток-2" и монополии "Газпрома" на европейском рынке", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве после встречи с Дудой.

Теги: #дуда #северный_поток_2 #зеленский
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