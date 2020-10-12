Давление и санкции против РФ должны сохраняться до полной деоккупации территории Украины, включая Крым - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за четкую позицию о необходимости сохранения санкций против России до полной деоккупации всей территории Украины.

"Рад, что наши взгляды с господином президентом Дуды о путях завершения войны совпадают. Я очень ценю ваше личное внимание к Украине, четкую позицию в отношении ее суверенитета и территориальной целостности, а также что международное давление и санкции на Российскую Федерацию должны продолжаться до полной деоккупации территории Украины, включая полуостров Крым", - сказал он на совместном брифинге с Дудой в понедельник в Киеве.