Политика

15:04 12.10.2020

Украина и Польша должны обсуждать исторические вопросы с уважением к обоим народам - Дуда

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Украина и Польша должны обсуждать исторические вопросы с уважением к обоим народам - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на то, что обсуждение исторических вопросов Украины и Польши будет происходить с уважением к обоим народам.

"Мы говорили также об исторических вопросах. Этот элемент очень важен для обоих наших народов. Там есть много сложных элементов, есть болезненное, сложное прошлое. Я это вчера подчеркнул в Быковне. Мы говорили также о ранах на теле польского общества, связанных со воспоминаниями прошлого поколения, эти вопросы также связанны с Украиной. Я надеюсь, что мы пройдем эти этапы с уважением к обоим нашим народам, будем и деликатно и мудро такую политику в ближайшие годы реализовать", - сказал Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник.

Глава государства также отметил, что в воскресенье от имени всего польского народа почтил память жертв Катынского преступления, польских офицеров, убитых НКВД 80 лет тому.

"Эпидемия коронавируса не позволила сделать это в соответственный момент, в апреле. И потому я очень рад, что я мог вчера в киевской Быковне сделать это. Спасибо, что я мог отдать честь польским жертвам сталинского геноцида, и рад, что я мог отдать честь вместе польским и украинским жертвам. Оба наших народа преследовались, оба наших народа уничтожались сталинским режимом", - подчеркнул Дуда.

Теги: #дуда #история #память #польша
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