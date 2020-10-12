Украина будет взаимодействовать с Польшей в целях дальнейшей евроинтеграции

Украина и Польша намерены взаимодействовать в целях дальнейшего углубления отношений Украины с Европейским Союзом, говорится в совместном заявлении президентов обеих стран Владимира Зеленского и Анджея Дуды, опубликованном на сайте главы Украинского государства по результатам их встречи в Киеве в понедельник.

"Подтверждаем настрой обеих стран взаимодействовать в целях дальнейшего углубления отношений Украины с Европейским Союзом на принципах ассоциации и глубокой экономической интеграции. Положительно оцениваем итоги 22-го Саммита Украина - Европейский Союз, который состоялся 6 октября этого года", - говорится в заявлении.

Президенты Украины и Польши также подчеркивают важность взаимовыгодного экономического сотрудничества с целью полного использования возможностей, предлагаемых украинским и польским рынками в контексте функционирующей углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной.

"Видим необходимость безотлагательно активизировать работу украинско-польской Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Интересам двух государств отвечает рост объемов взаимных инвестиций в Украине и Польше, для чего важно создавать благоприятные условия для ведения бизнеса", - отмечается в заявлении.

Главы государств также подчеркивают необходимость дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере для укрепления энергетической безопасности в регионе и Европе в целом. "Видим важность повышения надежности и диверсификации поставок энергоносителей, а также обеспечения прозрачности энергетического сектора", - заявляют Зеленский и Дуда.

Президенты подчеркиваю необходимость сотрудничества Украины и Польши "с целью усиления роли нашего региона как важного транспортно-транзитного, инфраструктурного и инновационно-инвестиционного центра для Европейского континента".

Кроме того, как отмечается в заявлении, Польша поддерживает углубление сотрудничества Украины с инициативой "Триморье".