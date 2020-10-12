Дуда: границы Украины должны быть возвращены к международно признанным, а санкции против РФ должны продолжаться, пока не закончится оккупация

Президент Польши Анджей Дуда вновь подчеркнул необходимость восстановления международно признанных границ Украины и сохранения санкций против РФ, пока не закончится оккупация.

"Я подтверждаю: Польша стоит плечом к плечу с Украиной во вопросе границ Украины, что эти границы должны быть возвращены к международно признанным. А это означает как возвращение контроля Украины над частью Донецкой и Луганской областей, так и возвращение контроля Украины над Крымом. Я четко хочу подчеркнуть: вопрос Крыма здесь также очень важен", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник.

Дуда добавил, что Польша стоит на позиции, что Крым оккупирован, и говорит это не только в Киеве и в Варшаве, но и на международных форумах.

"Санкции, которые в связи с российской агрессией были приняты, для нас абсолютно природные, и считаем, что до времени, пока не закончится оккупация, политика санкций должна быть решительно продолжена, и будем об этом постоянно апеллировать к государствам ЕС, другим международным сообществам. Здесь для нас ситуация ясная: любое перемещение границ после Второй мировой войны, несмотря на народы, их право на становление, является недопустимым, международное сообщество никогда не может на это согласиться, и я надеюсь, не будет на это соглашаться", - подчеркнул польский президент.

Глава государства напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и заверил в поддержке Украины в данной организации.

"И там также, уверяю вас, господин президент, украинские вопросы, вопросы суверенитета Украины, границ Украины будут в повестке дня, мы будем помнить об этом, и Украина может рассчитывать на польскую поддержку", - отметил Дуда.