ЕС будет готов ввести санкции против Лукашенко, если не увидит улучшения ситуации в Беларуси

Страны ЕС согласны ввести санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, если не увидят позитивных сдвигов в решении белорусского кризиса, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на собственные данные.

"ЕС введет санкции против Лукашенко, если ситуация в Беларуси не улучшится", - говорится в сообщении.

В свою очередь европейские СМИ отмечают, что речь может пойти не только о Лукашенко, но и о ряде других белорусских официальных лиц.

В понедельник тему Беларуси обсуждают в Люксембурге главы МИД ЕС.

Как известно, ЕС, США не признают Лукашенко законно избранным президентом.