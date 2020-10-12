Политика

14:35 12.10.2020

ЕС будет готов ввести санкции против Лукашенко, если не увидит улучшения ситуации в Беларуси

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ЕС будет готов ввести санкции против Лукашенко, если не увидит улучшения ситуации в Беларуси

Страны ЕС согласны ввести санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, если не увидят позитивных сдвигов в решении белорусского кризиса, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на собственные данные.

"ЕС введет санкции против Лукашенко, если ситуация в Беларуси не улучшится", - говорится в сообщении.

В свою очередь европейские СМИ отмечают, что речь может пойти не только о Лукашенко, но и о ряде других белорусских официальных лиц.

В понедельник тему Беларуси обсуждают в Люксембурге главы МИД ЕС.

Как известно, ЕС, США не признают Лукашенко законно избранным президентом.

Теги: #ес #лукашенко #санкции #беларусь
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