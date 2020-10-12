Политика

14:34 12.10.2020

Украина и Польша отмечают право граждан всех стран определять свое будущее на демократических выборах

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Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда по результатам встречи в Киеве сделали совместное заявление, в котором подчеркнули право граждан всех стран на демократических выборах определять свое будущее.

"Украина и Республика Польша отмечают право граждан всех стран определять свое будущее в результате демократических выборов", - говорится в тесте заявления, опубликованного на сайте главы Украинского государства в понедельник.

Теги: #дуда #зеленский #выборы
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