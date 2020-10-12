Украина и Польша отмечают право граждан всех стран определять свое будущее на демократических выборах

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда по результатам встречи в Киеве сделали совместное заявление, в котором подчеркнули право граждан всех стран на демократических выборах определять свое будущее.

"Украина и Республика Польша отмечают право граждан всех стран определять свое будущее в результате демократических выборов", - говорится в тесте заявления, опубликованного на сайте главы Украинского государства в понедельник.