Политика

14:32 12.10.2020

Украина и Польша урегулируют функционирование школ национальных меньшинств отдельным соглашением

1 мин читать

Функционирование польских школ в Украине и украинских школ в Польше будет урегулировано межправительственным соглашением в отдельном порядке. Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды по итогам встречи в Киеве.

"Мы подтверждаем важность защиты прав национальных меньшинств в Украине и Республике Польша, в частности в области образования, в соответствии со взятыми международными обязательствами и двусторонними соглашениями. Основы функционирования школ польского меньшинства в Украине и школ украинского меньшинства в Польше будут урегулированы соглашением между нашими правительствами в отдельном порядке", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой президента Украины.

Теги: #образование #польша #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:40 12.10.2020
Украина будет взаимодействовать с Польшей в целях дальнейшей евроинтеграции – совместное заявление Зеленского и Дуды

Украина будет взаимодействовать с Польшей в целях дальнейшей евроинтеграции – совместное заявление Зеленского и Дуды

14:39 12.10.2020
Дуда: границы Украины должны быть возвращены к международно признанным, а санкции против РФ должны продолжаться, пока не закончится оккупация

Дуда: границы Украины должны быть возвращены к международно признанным, а санкции против РФ должны продолжаться, пока не закончится оккупация

14:36 12.10.2020
Польша готова к сотрудничеству в рамках международной платформы по деоккупации Крыма

Польша готова к сотрудничеству в рамках международной платформы по деоккупации Крыма

08:57 12.10.2020
В Украине за сутки 4 420 заболевших COVID-19, 903 выздоровели, 43 больных скончались

В Украине за сутки 4 420 заболевших COVID-19, 903 выздоровели, 43 больных скончались

08:05 12.10.2020
В Киеве в понедельник ожидается утренний туман

В Киеве в понедельник ожидается утренний туман

07:59 12.10.2020
В Мукачево произошел пожар на лыжной фабрике

В Мукачево произошел пожар на лыжной фабрике

07:36 12.10.2020
Руководитель Минобразования заверил студентов, что их не будут выселять из общежитий принудительно

Руководитель Минобразования заверил студентов, что их не будут выселять из общежитий принудительно

07:11 12.10.2020
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

06:50 12.10.2020
В Яремче в ДТП погибли два человека и трое пострадали

В Яремче в ДТП погибли два человека и трое пострадали

05:36 12.10.2020
На Буковине за сутки зафиксировали 169 новых случаев коронавируса

На Буковине за сутки зафиксировали 169 новых случаев коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина будет взаимодействовать с Польшей в целях дальнейшей евроинтеграции – совместное заявление Зеленского и Дуды

Дуда: границы Украины должны быть возвращены к международно признанным, а санкции против РФ должны продолжаться, пока не закончится оккупация

Польша готова к сотрудничеству в рамках международной платформы по деоккупации Крыма

Качура решил судиться с коллегой по фракции "Слуга народа" Богуцкой

Зеленский: Венедиктова до конца года должна показать результат

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС будет готов ввести санкции против Лукашенко, если не увидит улучшения ситуации в Беларуси

Украина и Польша отмечают право граждан всех стран определять свое будущее на демократических выборах

Качура решил судиться с коллегой по фракции "Слуга народа" Богуцкой

Зеленский: Венедиктова до конца года должна показать результат

Зеленский ожидает поддержки со стороны США независимо от результатов президентских выборов

Зеленский: членство в НАТО будет самой важной поддержкой Украине со стороны Запада

Зеленский верит в то, что можно достичь соглашения с Путиным о мире и возвращении оккупированных территорий, хотя это и очень сложно

Изменения Конституции Украины, которых хочет РФ, невозможны – Зеленский

Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана в пятый раз

Зеленский считает победой только одну боевую потерю за 75 дней режима прекращения огня на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА