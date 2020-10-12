Качура решил судиться с коллегой по фракции "Слуга народа" Богуцкой

Народный депутат Александр Качура намерен подать иск в суд против коллеги по фракции "Слуга народа" Елизаветы Богуцкой.

"Вчера Елизавета написала оскорбительный пост, касающийся меня. Подаю иск в суд!", - написал Качура в понедельник в Фейсбуке.

По его словам, выигранные по решению суда средства передаст организациям переселенцев из аннексированного РФ Крыма.

В свою очередь Богуцкая в Фейсбуке в понедельник сообщила, что не намерена подавать встречный иск. "Если б я подавала иски на всех, кто на меня обижается, или от обиды пытается оскорбить, я бы в судах жила", - ответила она Качуре.

Ранее Богуцкая подвергла критике заявление Качуры в эфире одного из телеканалов о том, что если российская вакцина против Covid "покажет свою эффективность, то Украине не следует от нее отказываться". "Мы должны будем закупать вакцину от Covid-19, которая докажет свою эффективность и которая будет рекомендована Всемирной организацией охраны здоровья, несмотря на страну ее производителя", - написал Качура в Фейсбуке.

Богуцкая в своем посте не поскупилась на неполиткорректные эпитеты в адрес коллеги.