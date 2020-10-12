Политика

12:02 12.10.2020

Зеленский ожидает поддержки со стороны США независимо от результатов президентских выборов

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Зеленский ожидает поддержки со стороны США независимо от результатов президентских выборов

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что США будут и дальше поддерживать Украину независимо от результатов выборов президента.

"Что касается комментариев господина Трампа, то он такой человек. Мы слышим много его комментариев по различным темам, но я знаю, что он лично поддерживает Украину. Также я слышал такое от господина Байдена. Я с ним не общался лично никогда, но я слышал, он не раз говорил, что "мы будем помогать Украине". И многие политики США говорили: несмотря на то, кто будет президентом, само направление, что Соединенные Штаты нас поддерживают", - сказал Зеленский в интервью программе "Hard Talk" на ВВС.

Он вновь заявил, что не будет вмешиваться в американские выборы и связанные с ними вопросы.

"Мы встречались и с представителями Сената, и с представителями Конгресса, у нас есть двухпалатная поддержка Украины. Поэтому я не играю в те или иные такие, знаете, мелкие вещи, которые могут повлиять как на выборы в США, так потом и на то, что происходит в моей стране. На отказ от военной поддержки или поддержки стратегического партнера США, поддержки в плане санкционной политики. Поэтому я в это не играю, и никогда не буду играть. Они – отдельная страна", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #сша #зеленский #поддержка
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