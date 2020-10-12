Политика

11:26 12.10.2020

Изменения Конституции Украины, которых хочет РФ, невозможны – Зеленский

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Изменения Конституции Украины, которых хочет РФ, невозможны – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что изменения в Конституцию Украины касательно "особого статуса" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, о которых говорит Российская Федерация, сегодня невозможны, а контроль над границей с РФ на Донбассе неправильно передавать Украине после проведения выборов в ОРДЛО.

"Что касается тех разногласий, которые есть и у меня, и в нашем обществе, о том, что подписал господин Порошенко - да, они есть, и все знают, и госпожа Меркель, и Путин, я ему неоднократно открыто говорил: нет, будут условия, будут особые условия, закон об особом статусе – это изменения в Конституцию в соответствии с децентрализацией. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения Конституции, те, которых они хотят, они сегодня невозможны", - сказал он в интервью программе "Hard Talk" на ВВС.

Зеленский указал, что передача границы украинской власти на Донбассе после выборов в ОРДЛО - это неправильно.

"Мы не можем обеспечить выборы там. Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди? Все это понимают. Но мы идем по Минску. Да, есть такое, что надо, чтобы Минск был немного более гибким. Вы понимаете, что прошло время…", - отметил он.

Теги: #зеленский #конституция #донбасс
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