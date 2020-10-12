Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана в пятый раз

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон, по предварительным данным, набирает более 90,9% голосов избирателей на выборах главы государства, заявил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Бахтиёр Худоёрзода в понедельник на брифинге в Душанбе.

Рахмон одержал на выборах убедительную победу на выборах, явка на которых составила 85,39%. Он объявляется избранным президентом страны, заявил глава ЦКВР.

"За кандидатуру Эмомали Рахмона проголосовало 3 млн 837 тыс. 927 человек, или 90, 92% избирателей. На основании предварительных результатов ЦКВР приняла решение объявить Эмомали Рахмона избранным президентом Таджикистана", - заявил Худоёрзода.

Выборы президента Таджикистана состоялись в минувшее воскресенье.

Рахмон побеждал на выборах главы государства 1994, 1999, 2006, 2013 гг.