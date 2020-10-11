Политика

13:20 11.10.2020

Визит Дуды в Украину будет посвящен не только политике и историческому прошлому, а и расширению экономических взаимоотношений - ОП

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Визит Дуды в Украину будет посвящен не только политике и историческому прошлому, а и расширению экономических взаимоотношений - ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отмечает, что во время визита президента Польши Анджея Дуды в Украину 12-13 октября значительный акцент будет сделан на экономическое сотрудничество двух стран, в частности, в вопросах развития инфраструктуры.

"Президент Польши посетит не только Киев, а вместе с президентом Зеленским посетит Одессу, где будет проведен отдельный бизнес-мероприятие, который будет направлен на инфраструктурную тематику. Будет подписано низкая соглашений, в частности, нашей морской инфраструктуры", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Жовква указал, что тематика украинско-польских отношений расширяется на сферу экономики. "Говорим не только о политике, об историческом прошлом, о чем, безусловно, речь пойдет во время визита, а и о наших экономических отношениях. Ведь по товарообороту Польша один из наших крупнейших партнеров в Европе", - отметил он.

Замглавы ОП напомнил, что визита президента Польши Дуды в Украину планировался еще весной 2020 года, и он очень важен, ведь впервые за последние три года президент Польши посещает Украину. В 2017 году Дуда был в Харькове, а в Киеве последний раз - в 2016 году.

Теги: #дуда #польша #визит #украина
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