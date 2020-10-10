Политика

10:38 10.10.2020

Правительство Украины утвердило критерии доступности избирательных участков для маломобильных групп населения

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Правительство Украины утвердило критерии доступности избирательных участков для маломобильных групп населения

Кабинет министров Украины утвердил разработанный Министерством развития громад и территорий проект постановления об утверждении критериев доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения помещений для избирательных участков.

"Эти критерии позволят обеспечить доступность и инклюзивность избирательного процесса, следовательно, будут способствовать соблюдению избирательных прав лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения", - цитирует пресс-служба министерства его главу Алексея Чернышева.

Критерии предусматривают обустройство не далее 50 метров от избирательного участка бесплатных паркомест, установление пандусов или подъемных устройств, оборудование путей движения к зданию и помещений избирательных участков средствами ориентирования и информационной поддержки.

Пешеходные дорожки, тротуары и пандусы должны быть ровными и без бордюров, которые могут препятствовать передвижению на креслах колесных или на костылях.

Дверные проемы помещений должны быть без порогов и перепадов высоты пола, ширина дверных проемов и открытых отверстий в стене, а также выходов из помещений избирательных участков на лестничную клетку должна составлять не менее 90 см.

Если помещения избирательных участков невозможно полностью приспособить для нужд лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, местные органы исполнительной власти и местного самоуправления должны обеспечить беспрепятственный доступ к таким помещениям.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #выборы #кабмин
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