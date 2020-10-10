Политика

09:53 10.10.2020

Великобритания и Румыния отзывают своих послов из Беларуси для консультаций

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Великобритания и Румыния отзывают своих послов из Беларуси для консультаций

Великобритания и Румыния вслед за рядом стран Евросоюза временно отзывают своих послов из Беларуси для консультаций, сообщили главы МИД этих стран.

"Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Оно совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране", - сообщил в Twitter глава британского МИД Доминик Рааб в пятницу вечером.

Аналогичное решение принято и внешнеполитическим ведомством Румынии.

"Мы решили отозвать нашего посла в Беларуси для консультаций в солидарность с Литвой и Польшей. Беларусь должна понять, что использование дипломатического давления на страны - участницы Евросоюза не поможет диалогу и не принесет положительных результатов", - написал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в Twitter.

На минувшей неделе МИД Беларуси сообщил, что отзывает своих послов из Литвы и Польши для консультаций, потребовал от этих стран аналогичного шага и сокращения дипломатического персонала в Минске. Из солидарности с Литвой и Польшей, своих послов для консультаций отозвали Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария, Словакия.

Теги: #великобритания #румыния #беларусь
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