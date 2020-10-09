Конгрессу представили законопроект о комиссии, которая оценит дееспособность президента США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу представила законопроект о создании межпартийной комиссии, которая призвана оценить дееспособность президента страны, сообщает телеканал NBC News.

"Это не имеет отношения к президенту Трампу, его будут судить избиратели, но его случай демонстрирует, что нам нужно установить порядок для будущих президентов. Этот законопроект относится к будущим президентам, но о необходимости действовать мы задумались из-за здоровья нынешнего президента", - сказала Пелоси.

В Комиссию по оценке дееспособности президента, как предполагается, войдут председатель и 16 членов, которых демократы и республиканцы будут выбирать совместно. Это могут быть медицинские эксперты или бывшие высокопоставленные чиновники.

Если законопроект утвердят, Конгресс сможет с помощью совместной резолюции обязать комиссию провести медицинское обследование президента и установить, способен ли он или она продолжать свою работу. Если комиссия обнаружит, что президент недееспособен, то его полномочия немедленно перейдут к вице-президенту.

В основе законопроекта лежит 25-ая поправка к американской Конституции, которая описывает процедуру перехода власти к вице-президенту в случае смерти, недееспособности, отстранения или отставки президента. Ее ратифицировали после убийства президента США Джона Кеннеди.