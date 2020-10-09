"Голос" требует от правительства действий в борьбе с коронавирусом

Депутаты фракции партии "Голос" Ярослав Железняк и Ольга Стефанишина потребовали от правительства на его заседании в пятницу в первоочередном порядке увеличить финансирование государственных лабораторий, чтобы они эффективнее и быстрее тестировали украинцев на Covid-19.

"В Украине должно начаться массовое тестирование: нужно проводить не менее 100 тысяч тестов в сутки, чтобы вовремя выявлять больных и изолировать их", - говорится в сообщении пресс-службы фракции.

В политсиле считают, что ежедневно новых больных с коронавирусной инфекцией в Украине гораздо больше, чем по официальным данным. Депутаты из "Голоса" заявляют, что необходимо развернуть дополнительные койко-места в больницах, обеспечить их необходимыми средствами и оборудованием.

"Голос" требует от правоохранительных органов немедленно проверить информацию об отказе на госпитализацию больным Covid-19 в больницах, а от Министерства здравоохранения сообщать информацию "о реальной заполняемости коек в инфекционных отделениях больниц и насколько они обеспечены оборудованием".

Ранее партия "Голос" высказывалась за созыв внеочередной сессии Верховной Рады для увольнения министра здравоохранения Максима Степанова.