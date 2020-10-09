Политика

13:37 09.10.2020

Украина настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки", на следующей неделе может состояться встреча их советников – Ермак

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Украина настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки", на следующей неделе может состояться встреча их советников – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что Украина активно настаивает на проведении следующей встречи лидеров "Нормандской четверки", поскольку война продолжается именно на украинской территории, а все политические решения принимаются на уровне лидеров.

"Такая встреча должна состояться как можно быстрее. В этом нас поддерживают наши партнеры по Нормандскому формату – Германия и Франция. И мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ждет весь украинский народ", - подчеркнул он во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House (Великобритания) в четверг, сообщает пресс-служба ОП.

Ермак отметил, что переговорный процесс продолжается, и на следующей неделе, возможно, состоится видеоконференция политических советников лидеров государств. "И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения", - добавил он.

Руководитель ОП указал, что на сегодняшний день Украина в полной мере выполняет договоренности, достигнутые на саммите "Нормандской четверки" в Париже, и международные партнеры это видят. По его словам, Россия также должна выполнять достигнутые ранее договоренности.

"Или Россия действительно готова к прекращению этой войны или должна сказать, что она не готова к этому", - подчеркнул он.

Ермак напомнил, что с момента предыдущего саммита "Нормандской четверки" состоялось согласование четырех новых точек разведения сил и средств на линии разграничения на Донбассе, практически согласовано 20 участков для разминирования. Также была достигнута договоренность о доступе представителей Международного комитета Красного Креста в места незаконного содержания лиц на неподконтрольных украинской власти территориях, однако эта договоренность пока не выполнено.

"К сожалению, на сегодня уже несколько месяцев взаимное освобождение не происходит именно по причине того, что противоположная сторона не согласовывает списки. Постоянно делаются какие-то препятствия для этого. Сейчас они говорят, что им якобы препятствует в этом постановление Верховной Рады о местных выборах. Но мы постоянно подчеркиваем, что это нонсенс: как такой гуманитарный вопрос, как жизнь и здоровье людей, может зависеть от документа?", - отметил он.

Теги: #нормандский_формат #ермак
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