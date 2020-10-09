В посольстве США разделяют обеспокоенность МВФ по поводу решения совета НБУ о выговоре и недоверии Рожковой и Сологубу

В посольстве США в Украине разделяют обеспокоенность Международного валютного фонда по поводу того, что совет Национального банка Украины (НБУ) принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

"Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по выговору заместителям председателя НБУ Рожковой и Сологубу. Крепкий и независимый Национальный Банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Твиттер в пятницу.

Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы – Дмитрию Сологубу.

8 октября глава центробанка Кирилл Шевченко сообщил, что совет НБУ принял решение объявить выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка,.

"Основой взаимодействия НБУ (...) является стратегия коммуникаций. (...) Одним из принципов этой стратегии является политика "единого голоса" (One voice policy). Это значит, что мы как команда единомышленников в НБУ должны придерживаться единой позиции (...) Учитывая, что отдельные члены нашей команды нарушили нашу политику коммуникаций, и было принято решение Совета НБУ", – сказал он в интервью изданию ZN.ua.